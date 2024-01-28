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09:36, 28 января 2024Бывший СССР

На Украине провели голую вечеринку

В Закарпатье на Украине провели голую вечеринку

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На украинском горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатье прошла голая вечеринка, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Отмечается, что вечеринка состоялась в гостинице «Рождество». На опубликованном в соцсетях видео мужчина танцует с длинным предметом одежды, походим на носок, на половом органе. Другой одежды на нем нет. При этом другой мужчина исполняет песню с ненормативной лексикой.

До этого в России голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в декабре в московском клубе «Мутабор». На ней были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак. Почти все участники мероприятия после в том или ином виде извинились за произошедшее.

Видео с вечеринки вызвало резонанс в социальных сетях, присутствующих на ней знаменитостей обвинили в несоответствующем поведении. Ряд артистов после мероприятия столкнулись с отменой концертов и исключением из новогодних телешоу.

На вечеринке также был замечен рэп-исполнитель Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) с носком на половом органе. После артиста арестовали за мелкое хулиганство, а также оштрафовали по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. После освобождения Vacio встал на воинский учет. Сообщалось, что ему предложили службу в оркестровых войсках.

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      Мария Черкасова
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