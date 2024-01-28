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00:56, 28 января 2024Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки на одну шайбу

Овечкин забросил 831-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 63 голов
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Далласа». Овечкин отличился в концовке третьего периода. Эта шайба стала 831-й за карьеру россиянина в лиге.

Таким образом, 38-летний форвард укрепил свое положение в списке лучших снайперов НХЛ и сократил отставание от занимающего первое место канадца Уэйна Гретцки до 63 голов. На счету лидера 894 заброшенные шайбы.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ. В активе россиянина девять голов и 21 результативная передача.

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      Дарья Коршунова
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