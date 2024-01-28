Политолог назвал реконструкцию станции «Восток» важным шагом для России и науки

Эксперт объяснил политическое и научное значение станции «Восток» в Антарктиде

Создание нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде серьезно повысит уровень и качество антарктических исследований. Об этом в воскресенье, 28 января, заявил политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Рудаков сообщает «Газета.ру».

По словам российского эксперта, реконструкция станции является важным шагом для развития науки, здесь можно исследовать климат, магнитное поле Земли, вести метеорологические и геофизические наблюдения. Исследования имеют не только научное, но и политическое значение. «Далеко не каждая страна способна довести до конца столь сложный инфраструктурный проект, как реконструкция станции «Восток», в экстремальных условиях Антарктиды», — отметил эксперт.

Рудаков отметил, что Россия подтверждает статус лидирующей полярной державы, ставящей амбициозные задачи и цели, что имеет важное значение не только сегодня, но и для будущих поколений.

28 января президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко приняли участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток».