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23:02, 28 января 2024Мир

Экс-премьер Финляндии вырвался в лидеры на выборах в республике

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб лидирует в первом туре выборов

Фото: Markku Ulander / Reuters

Кандидат в президенты Финляндии, бывший премьер-министр республики Александр Стубб лидирует по результатам подсчета 61,3 процента голосов в первом туре президентских выборов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Стубб набирает 28,3 процента голосов. За ним следует экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто с 25,8 процента голосов и спикер парламента Юсси Халла-ахо с 16,1 процента голосов.

Голосование на президентских выборах в Финляндии прошло 28 января, второй тур выборов планируется провести 11 февраля в том случае, если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов голосов.

Ранее Стубб пообещал, что не станет поддерживать диалог с российскими властями до завершения конфликта на Украине в случае победы на выборах.

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      Марина Совина
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