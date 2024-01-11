Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:53, 11 января 2024Мир

Кандидат в президенты Финляндии пообещал не общаться с Россией

Кандидат в президенты Финляндии Стубб пообещал не общаться с властями России

Фото: Johan Jeppsson / Ibl Bildbyr / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб пообещал, что не станет поддерживать диалог с российскими властями до завершения конфликта на Украине в случае победы на выборах. Его слова приводит Reuters.

«В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», — заявил Стубб. При этом он добавил, что сотрудничество между пограничными службами и дипломатами двух стран продолжается.

Политик подчеркнул, что не заинтересован в ухудшении дипломатических связей с Россией. Однако, по его словам, на данный момент она «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      США прекратили поставки оружия на Украину

      В Пентагоне не нашли свидетельств незаконного перенаправления оружия США Киевом

      Правда ли, что смартфоны и микроволновки вызывают рак, а кондиционеры — астму? Объясняют врачи

      Кандидат в президенты Финляндии пообещал не общаться с Россией

      Зеленского предупредили о риске восстания военных в ближайшие месяцы

      Посольство прокомментировало срыв Джонсоном договоренностей Москвы и Киева

      Госдеп США одобрил продажу противотанковых ракет Косово

      Цены на картофель на Украине достигли рекордных показателей

      Защитник «Ростова» рассказал о неприятных для него словах Карпина

      Россия прекратила действие соглашения об автосообщении с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости