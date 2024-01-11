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17:16, 11 января 2024Путешествия

Финляндия решила продлить закрытие границы с Россией

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до 11 февраля. Об этом пишет местное издание Yle со ссылкой на главу МВД страны Мари Рантанен.

Уточняется, что такое решение было принято 11 января на общем заседании Госсовета. «Национальная безопасность остается критически важным вопросом для Финляндии», — пояснила Рантанен.

Она также добавила, что сложившаяся ситуация негативно влияет на живущих в Финляндии россиян и обладателей паспортов двух стран. Однако, с ее точки зрения, «угроза со стороны России сохраняется».

Ранее Рантанен назвала Россию значительной угрозой Финляндии. Кроме того, министр пожаловалась на шпионскую деятельность России в Финляндии, указав на «растущую враждебность» Москвы по отношению к Хельсинки.

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      Алина Черненко
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