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10:35, 28 января 2024Мир

В Финляндии пройдут президентские выборы

В Финляндии впервые после вступления в НАТО выберут президента

Фото: Lehtikuva / Mikko Stig / Reuters

В Финляндии 28 января стартуют президентские выборы. Об этом говорится на сайте министерства юстиции страны.

В голосовании смогут принять участие 4,55 миллиона граждан страны с населением в 5,56 миллиона человек.

За пост президента будут бороться девять кандидатов. Если ни один из них 28 января не получит более половины голосов избирателей, в стране пройдет второй тур голосования, который запланирован на 11 февраля. В нем будут участвовать два претендента, набравшие наибольшее число голосов.

Выборы в стране проходят впервые после ее вступления в НАТО. Одним из главных в предвыборной кампании стали вопросы об отношении с Россией и безопасности Финляндии. Как писало Reuters, кандидаты впервые со времен Второй мировой войны соревнуются в том, чтобы занять наиболее жесткую позицию по отношению к России.

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По данным Taloustutkimus, 27 процентов голосующих собираются выбрать бывшего руководителя правительства, представителя правоцентристской Национальной коалиционной партии (Saml) Александра Стубба. Экс-министра иностранных дел и члена партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто предпочли бы видеть в кресле президента 23 процента избирателей. За спикера парламента правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо отдали бы голоса 18 процентов финнов.

Ранее политический обозреватель Сеппо Варьюс заявил, что из-за вступления в НАТО Финляндия рискует столкнуться с проблемами в будущем. По его словам, ближайшие 50 лет для страны «не обойдутся без сюрпризов», а о выборе, возможно, придется пожалеть.

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      Мария Черкасова
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