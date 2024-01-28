В Совфеде заявили о необходимости включить три украинских города в состав России

Сенатор Ковитиди: Николаев, Одесса и Харьков должны стать российскими

Харьков, Николаев, Одессу и их области необходимо включить в состав России. Об этом РИА Новости заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По словам члена Совфеда, то, что три города должны стать российскими, «очевидно практически всем». Она добавила, что чем дольше продолжается «политический и экономический бардак» на Украине, тем больше будет территорий, которые захотят стать частью России, и тем очевиднее будет необходимость вернуть НАТО к границам 1997 года.

«Запад, возглавляемый США, даже Ватикан, осознают необходимость переговоров Украины с Россией с учетом неизбежности территориальных уступок в пользу России», — сказала Ковитиди. Она подчеркнула, что Великобритания не видит «никого, кроме себя, в мировой политике» и будет препятствовать мирным переговорам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что Украина и Прибалтика ищут лучшей жизни за морями, вместо того чтобы сотрудничать с Россией и Белоруссией. При этом Москва и Минск, по словам лидера, делают общее дело.