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11:22, 28 января 2024Мир

В США нормализацию отношений с Россией назвали главным приоритетом

Экс-разведчик Риттер назвал восстановление отношений с РФ приоритетом США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Unsplash

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер назвал нормализацию отношений с Россией главным приоритетом для Вашингтона. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам Риттера, Украина не находится в сфере интересов США, у нее нулевое стратегическое значение, как для Вашингтона, так и для НАТО. «Восстановление отношений с Россией должно стать нашим главным приоритетом», — заявил бывший американский военный.

Ранее 28 января сообщалось, что глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва остается открытой к действительно содержательным предложениям по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

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      Владимир Седов
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