В США сообщили о движении экономики страны к краю обрыва

Глава JPMorgan Даймон: экономика США движется к краю обрыва из-за госдолга

Глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон заявил, что экономика США движется к краю обрыва из-за большого госдолга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Это обрыв, и мы видим этот обрыв. До него еще около 10 лет, но мы мчимся к нему со скоростью 60 миль в час», — сказал он.

Даймон согласился с мнением бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, который назвал госдолг Соединенных Штатов «самым предсказуемым кризисом» в истории Соединенных Штатов страны.

Ранее министр финансов США Джаннет Йеллен прокомментировала сумму внешнего госдолга страны, которая превзошла 34 триллиона долларов. В ходе беседы с журналистами Йеллен назвала пугающей сумму внешнего госдолга и подчеркнула, что экономика США «огромная».

25 января агентство Bloomberg сообщило, что итогам четвертого квартала 2023 года экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, выросла на 3,3 процента в сравнении с тем же периодом 2022-го.