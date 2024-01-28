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23:56, 28 января 2024Мир

Трамп обвинил Байдена в атаке на базу США на Ближнем Востоке

Трамп назвал атаку БПЛА на базу США в Иордании следствием слабости Байдена
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ronda Churchill / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что атака на американских военнослужащих в Иордании свидетельствует о слабости действующего лидера страны Джо Байдена и его администрации. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Трамп обвинил Байдена в атаке на базу США на Ближнем Востоке и назвал удар БПЛА по американскому объекту в Иордании следствием его слабости. «Это наглое нападение стало еще одним ужасающим и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена», — добавил он.

Экс-глава государства исключил подобное нападение при его президентстве «аналогично тому, как было бы невозможно нападение на Израиль, а также конфликт на Украине».

Ранее Трамп заявил о близости третьей мировой войны.

Вечером 27 января беспилотный летательный аппарат ударил по военной базе США на северо-востоке Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось. Американский канал CNN назвал случившееся серьезной эскалацией и без того напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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