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13:12, 28 января 2024Среда обитания

Жители аварийного дома в Ростове-на-Дону получат компенсации

Мэр Ростова-на-Дону Логвиненко: жители аварийной пятиэтажки получат компенсации

Фото: Unsplash

Жителям аварийной пятиэтажки в Ростове-на-Дону, в которой обрушился подъезд, выплатят компенсации. Об этом мэр города Алексей Логвиненко сообщил в Talegram-канале.

По его словам, все зарегистрированные в доме люди получат единовременную материальную помощь в размере от 10 до 40 тысяч рублей. Выплата 10 тысяч положена всем жильцам. «Тем, у кого имущество первой необходимости утрачено полностью, еще 30 тысяч, если имущество пострадало частично — 20 тысяч», — добавил мэр.

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Логвиненко подчеркнул, что администрация города будет помогать всем семьям индивидуально. Он также заявил, что для пострадавших действует горячая линия.

Дом 1963 года постройки на улице Нариманова, 72/3 частично обрушился вечером 27 января. В результате происшествия никто не пострадал — 95 жильцов эвакуировали накануне. Известно, что здание признали аварийным еще в 2020 году: там сыпалась штукатурка и текла вода в подвале.

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      Мария Борисова
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