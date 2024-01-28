Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:10, 28 января 2024Среда обитания

В Ростове-на-Дону может продолжиться обрушение дома

Обрушение дома в Ростове может продолжиться из-за неустойчивости конструкции

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

Такое может произойти из-за неустойчивости конструкции.

Вечером 27 января первый подъезд жилого дома в Ростове-на-Дону полностью разрушился. Момент обвала части аварийной пятиэтажки попал на видео. Пострадавших нет — 95 жильцов эвакуировали накануне. Здание оцеплено. Ростовчан, оставшихся без жилья, размещают в спецпунктах.

Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020 году: в подвале текла вода, с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Освенцим освободила именно Красная армия». Главу Еврокомиссии обвинили в попытке переписать историю

      В Крыму отвергли необходимость строительства подземного тоннеля через пролив

      На Украине заявили об увеличении очереди из грузовиков на границе с Польшей

      Людей эвакуировали из горящего Театра Сатиры

      Часть Садового кольца перекрыли из-за пожара в Театре Сатиры

      Стала известна причина пожара в московском Театре Сатиры

      В России проиндексируют материнский капитал

      В Ростове-на-Дону может продолжиться обрушение дома

      В КНДР заявили о риске мировой войны из-за провокаций США

      Песков назвал причину своего стыда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше