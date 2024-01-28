В Ростове-на-Дону может продолжиться обрушение дома

Обрушение дома в Ростове может продолжиться из-за неустойчивости конструкции

Обрушение дома в Ростове-на-Дону может продолжиться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации города.

Такое может произойти из-за неустойчивости конструкции.

Вечером 27 января первый подъезд жилого дома в Ростове-на-Дону полностью разрушился. Момент обвала части аварийной пятиэтажки попал на видео. Пострадавших нет — 95 жильцов эвакуировали накануне. Здание оцеплено. Ростовчан, оставшихся без жилья, размещают в спецпунктах.

Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020 году: в подвале текла вода, с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

