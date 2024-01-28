Момент обрушения подъезда дома в Ростове-на-Дону попал на видео

В Ростове-на-Дону полностью обрушился подъезд аварийного дома

Первый подъезд жилого дома в Ростове-на-Дону полностью разрушен. Момент обвала части аварийной пятиэтажки попал на видео, ролик публикует Telegram-канал Mash.

Пострадавших нет — 95 жильцов эвакуировали накануне. Здание оцеплено. Ростовчан, оставшихся без жилья, размещают в спецпунктах. Местная администрация с утра продолжает работу по расселению граждан в маневренный фонд, сообщает губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером субботы, 27 января. Дом был построен в 1963 году. Аварийным его признали еще в 2020 году: в подвале текла вода, с первого до третьего этажа сыпалась штукатурка, иногда отваливались целые кирпичи.

По словам главы администрации, жильцам предложили переселиться в маневренный фонд еще четыре года назад, но все они отказались. Однако жители дома утверждают, что альтернативное жилье им не предоставляли с самого начала признания здания аварийным, либо говорили ждать расселения до 2025 года.

