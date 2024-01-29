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08:00, 29 января 2024Из жизни

29-летняя девушка рассказала о трудностях в отношениях с 46-летним женихом

В США пара с 17-летней разницей в возрасте заявила о разном отношении к деньгам

Фото: Joeyy Lee / Unsplash

29-летняя жительница США влюбилась в 46-летнего коллегу и рассказала, с какими трудностями в отношениях была вынуждена столкнуться. Об этом сообщает Business Insider.

Келси Херберс, журналистка из города Чарлстон, штат Южная Каролина, познакомилась со своим женихом, Коллином, на работе. Она встречалась с мужчиной лично всего один раз, так как он жил в штате Айдахо и работал удаленно. Спустя семь месяцев после знакомства он написал Келси сообщение, решив узнать ее поближе. Уже через месяц он прилетел к девушке на первое свидание, и вскоре между ними завязались отношения.

Сейчас пара живет в Чарлстоне и готовится к предстоящей свадьбе осенью. По словам Келси, она счастлива в отношениях с Коллином, однако нередко сталкивается с проблемами, которые возникают из-за 17-летней разницы в возрасте. Так, девушка заявила, что у них с женихом разное отношение к деньгам. В то время как она хочет путешествовать и увидеть мир, он предпочитает тратиться на помощь пожилой матери и поддержание физической формы. «Он копит деньги, чтобы выйти на пенсию, а для меня пенсия — это последнее, о чем я думаю», — признается Келси.

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Кроме того, девушка отметила, что они с женихом находятся на разных этапах своих карьер. Келси еще не определилась, кем хочет стать, а Коллин уже планирует, чем будет заниматься на пенсии. Ей также приходится регулярно обсуждать с партнером совместные траты и планы. Келси подчеркнула, что при планировании будущего им необходимо учитывать дополнительные аспекты, например, здоровье Коллина и инфляцию.

Келси утверждает, что диалог — это лучший способ сохранить отношения в сложные периоды. Она напомнила, что любые отношения требуют жертв и компромиссов. «Хотя может показаться, что мы очень разные, я знаю, что мы с Коллином лучше всего сходимся в том, что имеет наибольшее значение: преданность, любовь, служение, смирение и сочувствие», — заявляет она.

Ранее сообщалось, что жительница Канады влюбилась в мужчину на 46 лет старше нее и столкнулась с осуждением. 25-летняя Фабьен познакомилась с 71-летним бизнесменом на пенсии Дэнисом на благотворительном мероприятии и сразу заметила, что он отличается от других мужчин манерой речи и поведением.

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