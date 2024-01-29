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12:51, 29 января 2024Россия

34-летний россиянин выжил после попадания на железнодорожные пути

В Петербурге 34-летний мужчина получил травмы после попадания на ж/д пути

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 34-летний мужчина выжил после попадания на железнодорожные (ж/д) пути, горожанин получил травмы. Об этом стало известно «Фонтанке».

По предварительным данным, россиянин решил перейти пути в не предназначенном для этого месте на 4-м километре первого пикета перегона Заневский Пост 2 — Дача Долгорукова. Мужчину сбила электричка, направлявшаяся от станции Будогощь в Петербург.

«Машинист пассажирского состава подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Ввиду близкого расстояния наезд предотвратить не удалось», — разъяснили изданию в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

Пострадавшего оперативно отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что на станции Рижская в Москве электричка сбила трех человек, стоявших на путях. По факту случившегося была организована проверка.

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      Анна Щербакова
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