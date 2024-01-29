59-летняя модель снялась в трусах для журнала

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась в откровенном виде для швейцарской версии журнала Schön!. Соответствующие кадры появились на официальном сайте издания.

59-летняя манекенщица предстала перед камерой в мраморной ванной комнате в белых трусах с крупной синей надписью и укороченной футболке в тон. При этом звезда держала в одной руке кусок разрезанного арбуза, демонстрируя подтянутые ноги и частично оголенные ягодицы.

Кроме того, знаменитость распустила волосы, завитые в легкие локоны. Среди прочего, визажисты сделали Макферсон макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в январе 59-летняя дизайнер Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты. Манекенщица, во время рассвета модельной карьеры носившая прозвище The Body (Тело) из-за привлекательной внешности, отметила, что в данный момент ее способы поддерживать здоровье стали более естественными.