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16:57, 29 января 2024Наука и техника

В Windows 11 появилась новая ИИ-функция

Neowin: функцию обработки голоса с помощью ИИ добавили на все ПК с Windows 11

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Корпорация Microsoft сделала функцию обработки голоса доступной для всех компьютеров на базе Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Нововведение появилось в сборке Windows 11 Canary Channel build 26040. Функция Voice Clarity основана на искусственном интеллекте (ИИ) и позволяет улучшать голос в режиме реального времени. Опция устраняет реверберацию, фоновый шум и эхо во время разговоров по аудио- или видеосвязи.

Новая функция работает в фоновом режиме и адаптирована под все приложения для голосовой связи. Журналисты медиа подчеркнули, что ранее она была доступна только на ПК Surface с процессорами ARM и нейронным процессором (NPU). Однако с обновлением ею могут воспользоваться владельцы компьютеров с чипами Intel и ARM.

Voice Clarity является частью Windows Studio Effects — улучшений, основанных на машинных алгоритмах. Авторы издания отметили, что в последнее время Microsoft, Qualcomm, AMD и Intel активно продвигают функции ИИ в своих компьютерах.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что появление ИИ на персональных компьютерах потребует модернизации оборудования. По их прогнозу, ПК на Windows должны будут иметь мощный процессор и минимум 16 гигабайт оперативной памяти.

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      Андрей Ставицкий
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