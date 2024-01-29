В Windows 11 появилась новая ИИ-функция

Neowin: функцию обработки голоса с помощью ИИ добавили на все ПК с Windows 11

Корпорация Microsoft сделала функцию обработки голоса доступной для всех компьютеров на базе Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Нововведение появилось в сборке Windows 11 Canary Channel build 26040. Функция Voice Clarity основана на искусственном интеллекте (ИИ) и позволяет улучшать голос в режиме реального времени. Опция устраняет реверберацию, фоновый шум и эхо во время разговоров по аудио- или видеосвязи.

Новая функция работает в фоновом режиме и адаптирована под все приложения для голосовой связи. Журналисты медиа подчеркнули, что ранее она была доступна только на ПК Surface с процессорами ARM и нейронным процессором (NPU). Однако с обновлением ею могут воспользоваться владельцы компьютеров с чипами Intel и ARM.

Voice Clarity является частью Windows Studio Effects — улучшений, основанных на машинных алгоритмах. Авторы издания отметили, что в последнее время Microsoft, Qualcomm, AMD и Intel активно продвигают функции ИИ в своих компьютерах.

Ранее аналитики TrendForce заявили, что появление ИИ на персональных компьютерах потребует модернизации оборудования. По их прогнозу, ПК на Windows должны будут иметь мощный процессор и минимум 16 гигабайт оперативной памяти.