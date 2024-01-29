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09:00, 29 января 2024Мир

Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа на удар по американским военным

Bloomberg: Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по военным США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа после удара по американским военным в Иордании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника.

Как пишет издание, действия администрации Байдена по предотвращению эскалации конфликта вызывают недовольство конгрессменов и чиновников. По словам источника, было очевидно, что нападение на военную базу США вызовет более жесткую реакцию, чем ранее принятые меры после начала конфликта палестинского движения ХАМАС и Израиля.

Представители Республиканской партии проявили недовольство и в публичных выступлениях. «Реакция администрации Байдена на данный момент лишь спровоцировала новые нападения. Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир», — заявил член комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер.

Отмечается, что в качестве наиболее вероятного ответа рассматриваются удары по высокопоставленным иранским чиновникам и военным, аналогичные нападению на бывшего командующего корпусом КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об атаке беспилотника на военную базу в Иордании. Как сообщило Reuters, в результате удара пострадали как минимум 34 американских военнослужащих.

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      Юрий Леонов
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