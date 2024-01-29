Более 30 американских военных пострадали при атаке на базу США в Иордании

Reuters: минимум 34 американских военных пострадали при атаке дрона на базу США

Агентство Reuters сообщило, что при атаке дрона на военную базу США в Иордании минимум 34 американских военнослужащих могли получить черепно-мозговые травмы.

«По меньшей мере 34 военнослужащих проходили обследование на предмет возможной черепно-мозговой травмы», — отмечается в публикации.

Беспилотник атаковал американскую военную базу на северо-востоке Иордании, на границе с Сирией, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Жертвами нападения стали трое военнослужащих, еще 25 человек получили ранения.

Президент США Джо Байден обвинил в ударе по базе поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке.

