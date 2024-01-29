В России ужесточат оценку вредных выбросов

Минэк ужесточит условия оценки выбросов парниковых газов

Минэкономразвития (Минэк) планирует ужесточить условия оценки выбросов парниковых газов. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С 2025 года предприятия с выбросами свыше 50 тысяч тонн в год должны будут передавать данные в реестр объектов, загрязняющих окружающую среду. Таким образом, число компаний, обязанных отчитываться об эмиссии парниковых газов, вырастет до 21,8 тысячи.

В 2023 году требование об отчетности касалось организаций, ежегодно производящих свыше 150 тысяч тонн вредных выбросов. В прошлом году было направлено 1023 отчета.

По оценкам защитников природы, Россия является одним из мировых лидеров по объему выбросов парниковых газов. За полвека температура в мире выросла на один градус, в то время как температура в России — на 2,5 градуса.

