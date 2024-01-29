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09:31, 29 января 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины назвал цели мобилизации в стране

Азаров: мобилизация нужна Зеленскому для восполнения колоссальных потерь ВСУ

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Мобилизация на Украине нужна Владимиру Зеленскому для восполнения колоссальных потерь, которые несут Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кроме того, еще одной целью мобилизации граждан он назвал проведение ротации. По словам экс-премьера, люди на передовой приходят в небоеспособное состояние, из-за чего части приходится отзывать в тыл, чтобы пополнять и обучать их.

«Поэтому то, что они затеяли мобилизацию в таких больших объемах, свидетельствует в первую очередь о таких больших объемах потерь, которые армия киевского режима несет. Потери колоссальные! Их надо постоянно обеспечивать, покрывать за счет серьезной мобилизации», — отметил Азаров.

Ранее депутат Верховной Рады Дмитрий Наталуха предложил ввести ежемесячную плату для работодателей на бронь сотрудников. По его словам, цена отсрочки может составить от 6 до 50 тысяч гривен.

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      Александр Курбатов
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