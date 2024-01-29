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16:16, 29 января 2024Наука и техника

Создан аккумулятор с рекордной скоростью зарядки

Joule: батарею на основе индия можно полностью зарядить за пять минут

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Специалисты Корнеллского университета (США) разработали аккумулятор для автомобиля, способный зарядиться на 100 процентов за рекордные пять минут. Исследование опубликовано в журнале Joule.

Ученые университета исследовали технологию, которая позволила бы значительно сократить время, необходимое для зарядки электромобиля. В результате они получили батарею, которая может быть полностью заряжена за пять минут или быстрее.

В первую очередь инженеры создали зарядное устройство, которое рассчитано на высокую мощность и скорость и может справиться с повышенным нагревом элементов. Затем они спроектировали аккумулятор на основе индия — мягкого легкоплавкого вещества, сходного по химическим свойствам с алюминием и галлием. Материал часто используется в сенсорных экранах и солнечных панелях.

По словам специалистов, получившийся аккумулятор позволит машине проехать около 300 миль, или 480 километров, на одном заряде. Ученые заметили, что технология будет способствовать распространению недорогих автомобилей с небольшим запасом хода. По их логике, потребители смогут приобретать подобные машины и часто заряжать их за несколько минут вместо того, чтобы покупать дорогие автомобили с повышенным запасом хода.

Ранее источники Reuters рассказали, что американская компания Tesla запланировала выпуск нового недорогого электрокара. Машина стоимостью до 25 тысяч долларов, или около 2,2 миллиона рублей, появится на рынке во второй половине 2024 года.

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      Андрей Ставицкий
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