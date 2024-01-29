Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 29 января 2024Наука и техника

Смартфоны Samsung Galaxy S24 распродали рекордным тиражом

ZDNet: смартфоны Samsung Galaxy S24 поставили рекорд по продажам в Южной Корее

Фото: Lee Jae-Won / Globallookpress.com

Корпорации Samsung удалось распродать смартфоны серии Galaxy S24 рекордным тиражом. Об этом сообщает издание ZDNet.

В компании рассказали, что по предзаказам в Южной Корее, которые собирали с 19 по 25 января, удалось продать 1,21 миллиона единиц устройств. Для сравнения, аппараты предыдущей линейки Galaxy S23 распродали тиражом 1,09 миллиона единиц. Серию Galaxy S24 представили 17 января.

60 процентов предзаказов пришлись на топовую модель Galaxy S24 Ultra. 21 процент пользователей предпочли Galaxy S24+, 19 процентов — базовый Galaxy S24. Потребители чаще всего выбирали смартфоны в титановом черном цвете.

По словам журналистов ZDNet, тем не менее смартфоны Galaxy S24 не смогли обогнать по популярности устройства линейки Galaxy Note 10, которые вышли в продажу в 2019 году и разошлись тиражом 1,38 миллиона экземпляров. Однако тогда компания собирала заявки на покупку 11, а не 7 дней.

18 января в России запустили предзаказы на новые флагманские смартфоны Samsung. Базовый Galaxy S24 оценили минимум в 90 тысяч рублей, премиальный Galaxy S24 Ultra — в 147 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Если Украина падет». В Венгрии захотели забрать Закарпатье в случае поражения Киева в конфликте с Россией

      Более 30 американских военных пострадали при атаке на базу США в Иордании

      Расчеты «Градов» ударом уничтожили более 30 военных ВСУ

      Смартфоны Samsung Galaxy S24 распродали рекордным тиражом

      На Украине заметили готовность к переговорам с Россией

      Россиянам раскрыли способы обезопасить себя от взломов

      Глава УЕФА пожаловался на отсутствие свободы слова в Европе

      КНДР успешно испытала крылатые ракеты

      Пилотов упавшего в Афганистане Falcon 10 лишили права выполнять полеты

      Блогер описал рынок в Казахстане фразой «в России я такого не встречал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше