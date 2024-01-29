Генерал рассказал о попытке прилета дронов ВСУ в Ярославль

Генерал Бижев: НАТО снабжает ВСУ данными о расположении российских систем ПВО

НАТО снабжает Вооруженные силы Украины (ВСУ) данными о расположении российских систем противовоздушной обороны (ПВО). О том, как украинские дроны пытались прилететь в Ярославль, рассказал «МК» бывший замглавкома Военно-воздушными силами России по вопросам Объединенной системы ПВО генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Ни для кого не секрет, что космическая разведка Соединенных Штатов Америки тщательно изучает нашу систему противовоздушной обороны и радиолокационные поля для составления маршрутных карт», — сказал эксперт.

По его словам, беспилотники самолетного типа постоянно дорабатываются с учетом новейших технологий, которые сейчас имеются у западных стран.

Специалист отметил, что атака ВСУ была остановлена системами радиоэлектронной борьбы, а в советское время авиационная промышленность Украины располагала квалифицированными кадрами.

29 января украинский беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле.