Гулявшую возле озера в коммуне для престарелых пенсионерку съел аллигатор

Сын съеденной аллигатором пенсионерки подал иск против коммуны для престарелых

Пожилую женщину, жившую в коммуне для престарелых в США, съел аллигатор. Об этом сообщает CBS News.

85-летняя Глория Серж гуляла с собакой возле озера недалеко от дома в коммуне для престарелых Spanish Lakes Fairways, в штате Флорида. Неожиданно из воды выполз крупный аллигатор и бросился на пенсионерку и ее собаку. Рептилии удалось схватить американку за ногу и утащить ее под воду. Это заметила живущая неподалеку женщина и позвонила в службу спасения. Случившееся также попало на камеры видеонаблюдения.

Спасти женщину не удалось, ее останки позже были извлечены из озера. Специалисты по охране дикой природы поймали трехметрового крокодила и усыпили его. В январе сын женщины Уильям Серж подал иск против жилищной компании, которая владеет коммуной Spanish Lakes Fairways и занимается обслуживанием зданий. Серж требует от компании Wynne Building Corporation 50 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. По его словам, компания знала, что аллигатор живет в озере, однако об опасности жителей не предупредили. Кроме того, обслуживающий персонал подкармливал рептилию объедками и даже дал ей имя Генри.

Ранее сообщалось, что женщина из США рискнула жизнью и спасла своего пса от напавшего на него аллигатора. Рептилия набросилась на собаку во время прогулки возле озера.