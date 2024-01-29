Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:40, 29 января 2024Из жизни

Гулявшую возле озера в коммуне для престарелых пенсионерку съел аллигатор

Сын съеденной аллигатором пенсионерки подал иск против коммуны для престарелых

Фото: Unsplash

Пожилую женщину, жившую в коммуне для престарелых в США, съел аллигатор. Об этом сообщает CBS News.

85-летняя Глория Серж гуляла с собакой возле озера недалеко от дома в коммуне для престарелых Spanish Lakes Fairways, в штате Флорида. Неожиданно из воды выполз крупный аллигатор и бросился на пенсионерку и ее собаку. Рептилии удалось схватить американку за ногу и утащить ее под воду. Это заметила живущая неподалеку женщина и позвонила в службу спасения. Случившееся также попало на камеры видеонаблюдения.

Спасти женщину не удалось, ее останки позже были извлечены из озера. Специалисты по охране дикой природы поймали трехметрового крокодила и усыпили его. В январе сын женщины Уильям Серж подал иск против жилищной компании, которая владеет коммуной Spanish Lakes Fairways и занимается обслуживанием зданий. Серж требует от компании Wynne Building Corporation 50 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. По его словам, компания знала, что аллигатор живет в озере, однако об опасности жителей не предупредили. Кроме того, обслуживающий персонал подкармливал рептилию объедками и даже дал ей имя Генри.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021

Ранее сообщалось, что женщина из США рискнула жизнью и спасла своего пса от напавшего на него аллигатора. Рептилия набросилась на собаку во время прогулки возле озера.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      На Украине заявили о потере части суверенитета

      Посол Украины заявил о нежелании Киева вести диалог с Москвой по Приднестровью

      Россиянам перечислили сферы с наибольшим ростом зарплат

      Экс-следователь получил срок из-за улик по делу о перестрелке в «Москва-Сити»

      Овечкин вошел в топ-5 самых медленных игроков сезона НХЛ

      Правительство поддержало законопроект о запрете увольнения вдов участников СВО

      Россиянин за один день устроил дебош сразу в двух аэропортах

      В Британии расстроились из-за контактов Макрона с Путиным

      На Украине обнаружили воровство миллиона долларов на продуктах для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше