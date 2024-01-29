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19:14, 29 января 2024Среда обитания

Размер ипотеки в России рекордно вырос

РБК: средний размер ипотеки в России вырос до рекордных 4,45 миллиона рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Средний размер ипотеки в России к концу 2023 года вырос до 4,45 миллиона рублей. Это рекордный показатель за всю историю жилищного кредитования, передает РБК со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Декабрьские показатели превысили прежний рекорд на 200 тысяч рублей. С ноября сумма жилищной ссуды увеличилась на пять процентов. Годовой прирост, по данным ОКБ, составил десять процентов. В целом за декабрь была оформлена почти 231 тысяча кредитов на сумму 1,03 триллиона рублей.

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Больше всего кредитов выдали москвичам: общая сумма приближается к 130 миллиардам рублей. В среднем столичные жители брали ипотеку на 7,7 миллиона рублей. В тройку лидеров также вошли Подмосковье (средний размер ссуды — 6,27 миллиона рублей) и Санкт-Петербург (5,95 миллиона рублей). Следом в рейтинге идут Краснодарский край и Татарстан.

Ранее стало известно, сколько времени в среднем уходит на погашение ипотеки в России. Больше половины россиян погасили кредит за 38 месяцев.

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      Виктория Клабукова
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