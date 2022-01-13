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Назван срок погашения ипотеки в России

«Ведомости»: 58 процентов заемщиков погасили ипотеку за 38 месяцев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Больше половины россиян (58 процентов), которые оформили ипотеку с 2010-го по 2021 года, погасили кредит за 38 месяцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) и Центробанка.

В сентябре 2021 года средний срок погашения ипотеки достиг исторического максимума в 20,6 года. Что касается заемщиков, оформивших кредит на жилье в 2010-2016 годах, 70 процентов из них выплатили его в среднем за 48 месяцев.

Эксперты назвали сроки и досрочного погашения ипотеки — 89 процентов заемщиков 2010 года погасили кредит за 52 месяца, в 2016 году 60,5 процента ипотечников выплатили кредит за 33 месяца.

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Что касается периода 2017-2021 годов, то заемщики в среднем выплачивали кредит 16,4 месяца. В 2021-м досрочно за четыре месяца погасили ипотеку 4,8 процента собственников. В 2017 году за 28 месяцев удалось выплатить кредит 47,8 проценту заемщиков.

По словам экспертов сферы недвижимости, короткие сроки погашения ипотеки не всегда связаны с большими заработками заемщиков. Они могут быстро выплатить ипотеку, продав старое или наследственное жилье, или выбрать кредит с более низкой ставкой.

В августе 2021 года Райффайзенбанк в исследовании выяснил, что 47 процентов респондентов считают оптимальным получить налоговый вычет за покупку квартиры и потратить его на досрочное погашение ипотеки. По данным банка, в среднем российские заемщики выплачивали ипотеку за семь лет вместо 15.

Нина Ташевская
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