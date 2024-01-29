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17:41, 29 января 2024Из жизни

Из российской библиотеки после жалобы пенсионера «уволили» кота Маркиза

Из московской библиотеки после жалобы выгнали прожившего там восемь лет кота

Фото: Erik-Jan Leusink / Unsplash

Из московской библиотеки №248-1 «уволили» кота Маркиза. Об этом сообщает «Подъем».

Заведующая библиотекой Елена Акинова рассказала журналистам, что прожившего у них восемь лет кота Маркиза пришлось выгнать из-за пожилого читателя. По словам женщины, пенсионер уже два года жалуется на сотрудников библиотеки администрации.

«Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого все и началось. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идет у него на поводу», — рассказала Акинова.

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После распоряжения руководства убрать Маркиза из библиотеки кота забрали на временную передержку. «Читатели все возмущаются, что убрали кота из библиотеки. Конечно, за восемь с половиной лет он очень привык к этому месту. Жалоб на него никогда не поступало», — отметила заведующая.

Акинова также добавила, что кот привит от болезней, у него есть медкнижка, и он никогда никого не обижал. Маркиза также любят дети, которые приходят на занятия городской творческой мастерской. Сейчас читатели и сотрудники библиотеки собирают подписи за возвращение кота. Собрано уже около 150 подписей.

Ранее сообщалось, что жители Зеленоградска встали на защиту кота Сергея, который три года жил в магазине и был уволен из-за анонимного доноса в Роспотребнадзор. Им удалось собрать под петицией о возвращении Сергея в магазин более 500 подписей.

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      Антонина Черташ
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