ФСБ изъяла у троих россиян карты с секретными объектами

ФСБ нашла карты с секретными объектами у трех калининградцев

Сотрудники ФСБ изъяли у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами. Об этом РИА Новости сообщили региональном управлении ведомства.

Противоправная деятельность россиян пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им объявлено предостережение о недопустимости незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.

Эксперты штаба Балтийского Флота подтвердили, что изъятых картах местности содержатся секретные данные.

В УФСБ отметили, что Калининградская область находится в окружении недружественных стран и в условиях специальной военной операции защита гостайны приобрела особое значение.

17 января сообщалось, что в Северной Осетии суд оштрафовал на 210 тысяч рублей бывшего военнослужащего одной из войсковых частей Министерства обороны России за незаконное пересечение госграницы. 48-летний житель Владикавказа, имеющий ограничения на выезд из страны в связи с доступом к сведениям, которые составляют гостайну, после увольнения неоднократно выезжал за границу.