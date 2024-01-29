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09:50, 29 января 2024Бывший СССР

«Каждый раз была тревога и страх, что попадем в окружение». Украинский актер уволился из ВСУ и рассказал, чего боялся

Актер Печерица заявил, что уволился из ВСУ по семейным обстоятельствам

Фото: @oleksandr_pecheritsya

Украинский актер Александр Печерица, ранее записавшийся в территориальную оборону, заявил, что уволился из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист был известен по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара-3» и «Место под солнцем». Он также снимался в кинопроектах о Великой Отечественной войне — «По законам военного времени» и «1941».

Печерица служил в составе 128-го батальона, который участвовал в боевых действиях на харьковском направлении, и получил позывной Артист. На вопрос о причинах увольнения из рядов ВСУ актер заявил, что принял это решение в связи с «семейными обстоятельствами». По словам Печерицы, его супруга и ребенок находятся за пределами Украины «из соображений безопасности».

Актер рассказал о страхах, появляющихся на линии боевого соприкосновения

Печерица провел в зоне СВО полтора года. Он присоединился к теробороне 25 февраля 2022 года, то есть на следующий день после объявления о начале спецоперации на Украине. Актер признался, что на передовой испытывал страх попасть в окружение.

Я и не раз испытывал страх при обстрелах, когда близко ложились снаряды. Каждый раз была тревога и страх, что мы попадем в окружение. Это такой страх, который очень глубоко в тебе сидит, с которым ты пытаешься просто договориться

Александр Печерицаактер

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Актер также заявил, что сейчас военные страдают от постоянного психологического давления. После их возвращения к мирной жизни им всем будет необходима психологическая помощь и реабилитация. «Это огромная проблема, но сейчас нет времени, чтобы уделить ей внимание, потому что сейчас самое главное — сохранять жизнь гражданских и отбить наши территории», — рассказал Печерица.

В рядах ВСУ служит ряд известных в России артистов

В сентябре 2023 года СМИ опубликовали список артистов, вступивших в ряды ВСУ после начала специальной военной операции. Еще в первые дни проведения СВО к добровольцам территориальной обороны Киева присоединился основатель группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк. Вначале он служил в качестве патрульного полицейского столичного батальона тактико-оперативного реагирования, позже стал оператором ударного БПЛА Punisher. Российским слушателям он известен по песне «Вахтерам».

Певец Макс Барских, вернувшись на Украину после начала СВО, вступил в ряды ВСУ, а также запретил использовать свою музыку на территории России. Музыкант периодически публиковал в соцсетях видеоролики в камуфляжной спецодежде, однако потом вернулся к активной творческой деятельности.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Коллега Печерицы по цеху актер из «Возвращения Мухтара» и «Ментовские войны» Василий Кухарский тоже присоединился к рядам ВСУ. В сентябре 2023-го он получил тяжелое ранение. Его близкие собирали средства на реабилитацию, однако лечение не принесло результатов. Артист так и не смог оправиться.

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