Найденное в гараже старое чучело ушло с молотка за 400 тысяч рублей

В Великобритании найденное в гараже чучело птицы продали за 408 тысяч рублей

Найденное в гараже барахольщика чучело птицы киви ушло с молотка за 3,6 тысячи фунтов стерлингов (406 тысяч рублей) в Великобритании. Об этом сообщает Wales Online.

Владелец аукционного дома Hansons Чарльз Хэнсон наткнулся на птицу в гараже, переделанном из угольного сарая, в городе Рединг, графство Беркшир. «Киви стоял между деталями старых автомобилей и мотоциклом. Он был в удивительном состоянии, учитывая, что его ничем не укрыли для защиты», — рассказал он.

Старое чучело выставили на аукцион со скромной оценкой в 60 фунтов стерлингов (6,7 тысячи рублей), однако стоимость резко возросла благодаря его высокой ценности. Как утверждает Хэнсон, его аукционный дом продал множество чучел, однако никогда не имел дело с киви. Отмечается, что в настоящее время три вида киви занесены в Красную книгу как уязвимые, а вид северного бурого киви находится под угрозой исчезновения. Редкое чучело приобрел онлайн-покупатель из Великобритании.

Остается неизвестным, как птица проделала путь более чем в 18 тысяч километров с родины киви, Новой Зеландии, в Великобританию. Хэнсон предположил, что ее мог привезти богатый британский путешественник, возможно, из кругосветного путешествия в Викторианскую эпоху. Как рассказал владелец аукционного дома, именно в этот период искусство таксидермии стало популярным. «Таксидермия расценивалась как демонстрация знаний, богатства и мастерства», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании купила дешевую брошку и узнала, что ее можно продать за миллионы рублей. Украшение будет выставлено на аукцион в начале мая.

