Мифы о популярном виде пластической операции опровергли

Хирург Катков опроверг миф, что пластику век делают только люди старше 40 лет

Пластический и реконструктивный хирург Александр Катков опроверг миф о том, что блефаропластику — коррекцию формы век — делают только люди в возрасте. В беседе с «Лентой.ру» специалист развеял и другие предубеждения о популярном виде пластической операции.

По словам Каткова, к пластике век прибегают не только люди старше 40 лет, но и все, кто хочет заметно омолодиться. В частности, девушки часто решаются на операцию, чтобы избавиться от нависшего века, объяснил хирург.

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Пластический хирург обратил внимание, что в обществе есть устоявшееся мнение, что выраженный эффект пластики глаз возможен только при коррекции нижних и верхних век одновременно.

Самой сложной считается круговая блефаропластика. Но чаще эту операцию проводят возрастным пациентам для достижения максимального эффекта омоложения. Если у пациента проблемная только нижняя зона (например, есть мешки под глазами) или верхняя (избыток кожи), хирург не будет настаивать на круговом методе Александр Катков пластический хирург

Также заблуждением является что, что после операции изменится разрез глаз, продолжил собеседник «Ленты.ру». Катков заверил, что опытный хирург не испортит внешность пациента, однако недостаток практики в сочетании с неправильной тактикой во время операции может привести к неприятным последствиям вроде «круглого» глаза или выворота нижнего века.

«Пациент сможет оценить предварительный результат на первой перевязке. Конечно, еще будет послеоперационный отек, и на полное восстановление понадобится время. Не стоит ожидать видимого эффекта уже через неделю, — объяснил Катков. — Важно соблюдать все советы и рекомендации хирурга, чтобы восстановление проходило быстро и комфортно».

В заключение пластический хирург рассказал, что с помощью блефаропластики можно навсегда избавиться от грыж под глазами. По его словам, область вокруг глаз состоит из «стабильного» жира, объем которого практически не меняется со временем. «Конечно, при определенных показаниях хирурги проводят блефаропластику повторно, но в целом благодаря поддерживающим процедурам после хирургического вмешательства грыжи повторно не удаляют. Эффект в зависимости от индивидуальных особенностей сохраняется от 10 до 15 лет», — подытожил Катков.

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