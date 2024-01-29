Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:43, 29 января 2024Мир

В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

Глава МО Швеции Йонсон: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет нужды

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Во введении специального закона о запрете размещения ядерного оружия в Швеции нет никакой нужды, потому что подобная повестка никогда не стояла на обсуждении с западными партнерами Стокгольма. Об этом в эфире SVT заявил глава шведского Минобороны (МО) Пол Йонсон.

Йонсон в ходе дебатов со спикером партии «Зеленые», депутатом парламента Швеции Эммой Бергингер, заявил, что за все эти годы «ни один из союзников — ни США, ни Великобритания, ни Франция — не обращались к Швеции с соответствующим запросом», добавив, что позиция Стокгольма по этому вопросу пользуется широкой поддержкой среди соседних стран.

По словам Бергингер, партия выступила с подобной инициативой из-за опасений, что «страна может стать целью ядерных ударов», в том случае если ядерное оружие «окажется на шведской земле», при вероятном начале третьей мировой войны.

Ранее премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция допускает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. «Несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», — указал премьер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не всем обязательно идти воевать». Зеленский раскрыл численность ВСУ и рассказал, сколько украинцев покинули страну

      Руни опубликовал фото с Овечкиным

      Бас-гитариста группы «Аракс» госпитализировали во время выступления в театре

      Евросоюз ввел санкции против Екатерины Мизулиной

      В Эстонии заявили о неготовности НАТО к противостоянию с Россией

      Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

      Доктор Мясников раскритиковал журналистов за публикации о здоровье

      В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

      Врач раскрыла дешевый способ избавиться от залысин

      Власти Техаса намерены установить колючую проволоку по всей границе штата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше