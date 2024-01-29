В Минобороны Швеции выступили против запрета на размещение ядерного оружия

Глава МО Швеции Йонсон: в законе о запрете ядерного оружия в стране нет нужды

Во введении специального закона о запрете размещения ядерного оружия в Швеции нет никакой нужды, потому что подобная повестка никогда не стояла на обсуждении с западными партнерами Стокгольма. Об этом в эфире SVT заявил глава шведского Минобороны (МО) Пол Йонсон.

Йонсон в ходе дебатов со спикером партии «Зеленые», депутатом парламента Швеции Эммой Бергингер, заявил, что за все эти годы «ни один из союзников — ни США, ни Великобритания, ни Франция — не обращались к Швеции с соответствующим запросом», добавив, что позиция Стокгольма по этому вопросу пользуется широкой поддержкой среди соседних стран.

По словам Бергингер, партия выступила с подобной инициативой из-за опасений, что «страна может стать целью ядерных ударов», в том случае если ядерное оружие «окажется на шведской земле», при вероятном начале третьей мировой войны.

Ранее премьер-министр страны Ульф Кристерссон заявил, что Швеция допускает возможность размещения ядерного оружия на своей территории в мирное время. «Несмотря на то что другие страны Скандинавии считают это маловероятным, мы считаем, что размещать ядерное оружие на нашей территории в мирное время вполне возможно», — указал премьер.