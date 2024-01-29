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15:05, 29 января 2024Интернет и СМИ

Мизулина отреагировала на санкции Евросоюза словами «служу России»

Глава ЛБИ Мизулина в ответ на санкции Евросоюза: служу России

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала на санкции Евросоюза (ЕС) против нее. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Мизулина опубликовала новость о том, что Евросоюз ввел санкции против Лиги безопасного интернета и ее самой. «Служу России», — прокомментировала она случившееся.

О санкциях ЕС против Мизулиной и ЛБИ стало известно ранее 29 января. Лицам, против которых ввели ограничения, запрещается въезд в страны Евросоюза. Кроме того, их активы подлежат замораживанию.

Также в список включили троих представителей судебной системы России. По мнению Совета ЕС, они несут ответственность за серьезные нарушения прав человека.

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