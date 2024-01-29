На Украине назначат спецпредставителя по «демократической Беларуси»

Reform: в Раде представителем по «демократической Беларуси» назначат экс-посла

Киев выбрал кандидатуру специального представителя Украины по «демократической Беларуси» в Верховной Раде, им назначат экс-посла Украины в Белоруссии Игоря Кизима. Об этом сообщил Reform.by со ссылкой на источники.

«Игорь Кизим будет назначен специальным представителем Украины по Беларуси. (...) По нашей информации, назначение затянулось. Кизим в новом статусе должен был принимать участие во встрече ОПК со спецпредставителями Эстонии, Швеции, Польши и Литвы на прошлой неделе», — отметили в издании.

Должность спецпредставителя Украины по Белоруссии учреждена по итогам встречи Координационного совета Светланы Тихановской и украинских властей на Острожском форуме во Львове в ноябре 2023 года.

Кизим был послом Украины в Белоруссии с февраля 2017 года по 22 июня 2023 года. Киев отозвал дипломата после встречи президента республики Александра Лукашенко с главой ДНР Денисом Пушилиным в марте 2023 года.

25 января стало известно, что в Минске возбудили новое уголовное дело против сторонников белорусской оппозиции. Производство ведется в отношении участников президентской кампании Светланы Тихановской.