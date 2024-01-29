На Украине заявили о потере части суверенитета

Депутат Верховной Рады Радина заявила о потере Украиной части суверенитета

Украине пришлось потерять часть своего суверенитета для борьбы с коррупцией. О потере Киевом независимости заявила депутат Верховной Рады Анастасия Радина в интервью испанской газете El Pais.

«На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные — прим. «Ленты.ру») действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — заявила она

Кроме того, Радина отметила, что комитет антикоррупционной политики больше всего обеспокоен обеспечением антикоррупционных учреждений мандатами, ресурсами и полномочиями, для их правильной и независимой работы.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к бывшим и действующим чиновникам Минобороны Украины. Они подозреваются в хищениях 40 миллионов долларов на закупках снарядов для Вооруженных сил Украины.