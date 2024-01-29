На Западе заявили о неспособности ВСУ использовать танки Leopard

Foreign Affairs: ВСУ не могут должным образом обслуживать танки Leopard 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют проблемы с использованием немецких танков Leopard 2. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.

По словам журналиста Стивена Биддла, из менее чем 100 Leopard 2, поступивших на вооружение украинской армии, как минимум 26 были подбиты, а другие «не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием».

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявлял, что танки Leopard 2, несмотря на подвижность и хорошую электронику, являются достаточно уязвимыми перед беспилотниками. По его мнению, причина этого кроется в слабом бронировании боевой машины.