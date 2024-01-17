Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:22, 17 января 2024Наука и техника

Названы уязвимые места танков Leopard-2

Военный эксперт Живов заявил об уязвимости танков Leopard-2 перед БПЛА
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gregor Fischer / АР

Танки Leopard-2, несмотря на множество достоинств, таких как подвижность, хорошая электроника, являются достаточно уязвимыми. Единственным достаточно защищенным местом политолог, военный эксперт Алексей Живов в разговоре с «Лентой.ру» назвал лобовую проекцию.

«Дело в том, что Leopard в принципе довольно уязвимая боевая машина, бронирование и у первого, и у второго слабое. Это связано с тем, под какую концепцию войны создавался танк. Наш "Ланцет" наверняка может поразить Leopard и в борт, и в крышу, и в заднюю проекцию. Не удастся, наверное, только в лобовую», — допустил Живов.

Он добавил, что танки в принципе достаточно уязвимы к атакам беспилотников, ведь они могут подлететь к боевой машине с любой стороны. Современные «Ланцеты», как напомнил эксперт, также имеют средства автоматического захвата цели, что облегчает работу оператора.

«Leopard высокотехнологичны, они комфортны для работы экипажа, отличаются хорошими стволами, прицелами, электронным оборудованием. Еще один плюс — это подвижность. У них мощные двигатели, хорошая задняя скорость, на поле боя они двигаются лучше, хотя из-за худшей проходимости чаще застревают. Но, что касается бронирования, больших результатов там не было никогда», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Ранее сообщалось, что танк Leopard-2 Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен в зоне специальной военной операции (СВО) при помощи дрона-камикадзе. Согласно сообщению представителя Минобороны, уничтожившим танк ВСУ дроном был барражирующий боеприпас российского производства «Ланцет».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Избежавший казни в ДНР британский наемник снова вернулся в зону СВО. За свое освобождение он благодарил Абрамовича

      Длительность ажиотажа вокруг новостроек оценили

      Мужчина переоделся женщиной и попытался сдать экзамен за девушку

      Украине предрекли уничтожение

      Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском дроне

      В России предложили возродить одну советскую практику для борьбы с алкоголизмом

      Пожар на заводе в Ростовской области потушили

      В МИД России обвинили Зеленского в создании рисков существованию Украины

      Адвокат допустил вероятность подачи новых заявлений на Шабутдинова

      Попавший на двое суток в снежный плен россиянин сообщил об отсутствии помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше