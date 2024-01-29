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13:33, 29 января 2024Забота о себе

Названа разрушающая сосуды миллионов людей привычка

Терапевт Баранова назвала курение одной из главных причин разрушения сосудов

Фото: Andres Siimon / Unsplash

Курение — один из главных разрушающих сосуды факторов, предупредила терапевт Ирина Баранова. О том, как эта вредная привычка вредит здоровью миллионов людей, врач рассказала «Российской газете» («РГ»).

Вредная жирная еда и курение являются главными провокаторами разрушения сосудов, констатировала терапевт. Она назвала эти факторы причиной развития болезней сердца. По ее словам, никотин и смолы попадают в дыхательные пути, затем — в систему кровообращения, что в два раза увеличивает риск патологии сердечной мышцы.

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Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы Баранова рекомендовала следить за уровнем гомоцистеина, глюкозы и инсулина в крови. «Глюкоза и инсулин обладают мощным повреждающим действием на стенки сосудов. Чтобы контролировать гомоцистеин, нужно обеспечить организм витаминами группы В и наладить метаболические процессы», — почеркнула врач. Также терапевт посоветовала снизить количество трансжиров в рационе, в частности, отказаться от употребления в пищу полуфабрикатов.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая призвала не заниматься самолечением при пневмонии. Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к печальным последствиям.

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      Алиса Дмитриева
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