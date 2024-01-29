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23:02, 29 января 2024Мир

США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН

МИД: США не дали визу главе делегации РФ Люкманову на сессию спецкомитета ООН

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Соединенные Штаты отказали в выдаче визы главе делегации России, специальному представителю президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Артуру Люкманову для участия в сессии в ООН по разработке конвенции в борьбе с использованием ИКТ. Об этом сообщил главный советник Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Акульчев, передает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона просила секретариат спецкомитета ООН решить вопрос об обеспечении полноценного участия делегации России в переговорах, однако реакции на это не последовало. «Речь идет о неспособности или нежелании прекратить саботаж США и Австрии, которые отказывают в выдаче виз нашим дипломатам, экспертам из ведомств или предельно затягивают их рассмотрение», — заявил Акульчев.

Представитель РФ также обратил внимание, что секретариат спецкомитета ООН не способен организовать гибридный формат переговоров.

Это не первый раз, когда американская сторона не дает визы российским делегатам. В частности, в начале марта 2023 года США в очередной раз отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации, которые планировали принять участие в деятельности рабочей группы по информационным и коммуникационным технологиям в штаб-квартире ООН.

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      Марина Совина
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