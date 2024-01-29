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21:58, 29 января 2024Бывший СССР

Оценены последствия отставки Залужного

Гагин: отставка Залужного может привести к военному перевороту на Украине

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Возможное увольнение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может привести к военному перевороту в стране, считает советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. О последствиях такого шага он высказался в интервью РИА Новости.

«Ему доверяла армия, ему доверяли очень многие — это серьезный полюс силы на Украине, и он в любом случае остается им», — подчеркнул Гагин. По его словам, слухи об отставке главкома могут говорить о том, что на Украине сейчас идет борьба за власть.

Он допустил, что Залужный также может вступить в борьбу за власть и добиться успеха, поскольку он пользуется поддержкой военных и народа, многие из которых недовольны политикой президента страны Владимира Зеленского. «Все понимают, что это не управленец, а марионетка. А Залужный внушает доверие, потому что он боевой командир и брал на себя ответственность за свои действия в отличие от Зеленского», — отметил Гагин.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза сообщил, что Зеленский якобы снял с должности Залужного. По его словам, эту информацию ему подтвердили два источника. Позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров опроверг слухи об увольнении главкома.

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