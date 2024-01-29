Пентагон заявил об ответственности Ирана за нападение на военную базу США

Пентагон: Иран ответственен за атаку на военную базу США в Иордании

В Пентагоне заявили об ответственности Ирана за нападение на военную базу США «Эт-Танф» в Иордании. Эти слова прозвучали на традиционном брифинге заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, передает ТАСС.

По ее словам, Тегеран виноват, так как финансирует и вооружает движения и группы, которые совершают нападения на американских военных.

Ранее в Иране отвергали всяческую причастность к атаке беспилотника на базу, в результате которой погибли три американских военнослужащих. В МИД Исламской республики отметили, что не отдают приказы движению Исламское сопротивление Ирака, которое взяло на себя ответственность за произошедшее, пишет CBS News.

Ранее 29 января в Белом доме заявили, что не стремятся к войне с Ираном.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате погибли три человека, более 40 получили ранения различной степени тяжести.