Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:12, 29 января 2024Мир

Пентагон заявил об ответственности Ирана за нападение на военную базу США

Пентагон: Иран ответственен за атаку на военную базу США в Иордании
Спутниковый снимок базы США в Иордании

Спутниковый снимок базы США в Иордании. Фото: Planet Labs PBC/Handout via Reuters

В Пентагоне заявили об ответственности Ирана за нападение на военную базу США «Эт-Танф» в Иордании. Эти слова прозвучали на традиционном брифинге заместителя пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрины Сингх, передает ТАСС.

По ее словам, Тегеран виноват, так как финансирует и вооружает движения и группы, которые совершают нападения на американских военных.

Ранее в Иране отвергали всяческую причастность к атаке беспилотника на базу, в результате которой погибли три американских военнослужащих. В МИД Исламской республики отметили, что не отдают приказы движению Исламское сопротивление Ирака, которое взяло на себя ответственность за произошедшее, пишет CBS News.

Ранее 29 января в Белом доме заявили, что не стремятся к войне с Ираном.

Беспилотник атаковал военную базу США в Иордании 27 января, в результате погибли три человека, более 40 получили ранения различной степени тяжести.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны Украины опубликовало загадочное сообщение. На что военные могли отреагировать фразой «это неправда»?

      Российский режиссер рассказал о проблемах с финансированием кино

      Турция анонсировала свою космическую программу

      Жителю Крыма дали условный срок за осквернение символов СВО

      Москалькова прокомментировала казнь заключенного азотом в США

      В ОКР заявили о войне против российского спорта

      В Херсонской области порассуждали о замене Залужного

      В зоне СВО ликвидирован экс-футболист киевского «Динамо»

      США отказали в визе главе делегации России для участия в сессии ООН

      В Армении осквернили памятник детям блокадного Ленинграда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше