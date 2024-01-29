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21:59, 29 января 2024Мир

В Белом доме ответили на вопрос о войне США и Ирана

Белый дом: США не стремятся к войне с Ираном
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

США не стремятся к войне и конфликту с Ираном. Так в Белом доме ответили на вопрос, рассматривается ли вариант нанесения удара по территории Ирана, передает ТАСС.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в Вашингтоне рассматривают различные варианты ответа на нападение на американских солдат в Иордании. Однако он последует тогда, когда в США посчитают это нужным, уточнили в Белом доме.

Ответственность за нападение на базу США в Иордании взяло на себя Исламское сопротивление Ирака. Там заявили, что атака совершена из-за того, что Вашингтон поддерживает действия Израиля в регионе. Предполагается, что движение могло действовать в интересах Тегерана.

Нападение при помощи беспилотников было совершено 27 января. В результате погибли три американских военнослужащих, несколько десятков получили ранения различной степени сложности.

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      Марина Совина
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