В Белом доме ответили на вопрос о войне США и Ирана

Белый дом: США не стремятся к войне с Ираном

США не стремятся к войне и конфликту с Ираном. Так в Белом доме ответили на вопрос, рассматривается ли вариант нанесения удара по территории Ирана, передает ТАСС.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в Вашингтоне рассматривают различные варианты ответа на нападение на американских солдат в Иордании. Однако он последует тогда, когда в США посчитают это нужным, уточнили в Белом доме.

Ответственность за нападение на базу США в Иордании взяло на себя Исламское сопротивление Ирака. Там заявили, что атака совершена из-за того, что Вашингтон поддерживает действия Израиля в регионе. Предполагается, что движение могло действовать в интересах Тегерана.

Нападение при помощи беспилотников было совершено 27 января. В результате погибли три американских военнослужащих, несколько десятков получили ранения различной степени сложности.