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09:53, 29 января 2024Мир

Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за удар по военной базе США

WP: Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за удар БПЛА по базе США

Фото: Planet Labs PBC / Reuters

Исламское сопротивление Ирака взяло на себя ответственность за удар беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по военной базе США на северо-востоке Иордании. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного представителя движения.

«Если США продолжат поддерживать Израиль, произойдет эскалация. Все интересы США в регионе являются законными целями, и нас не волнуют угрозы США, на которые следует отвечать. Мученичество — наша награда», — заявил источник издания.

Вечером 27 января беспилотник ударил по военной базе США в Иордании. В результате происшествия пострадали десятки человек, трех военнослужащих спасти не удалось.

В Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM) уточнили, что число пострадавших при атаке на базу США в Иордании выросло до 34, из них восемь военных эвакуировали.

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      Семен Александров
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