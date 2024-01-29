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10:45, 29 января 2024Россия

Перехваченный беспилотник упал в российский загородный лагерь и взорвался

Ростовский губернатор Голубев: в Неклиновском районе нейтрализован беспилотник
СюжетПожар в Ярославле

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нейтрализовали беспилотник в Неклиновском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram.

По его данным, перехваченный дрон упал на территорию загородного лагеря. Летательный аппарат был оснащен взрывным устройством, которое сдетонировало. В результате оказались повреждены стены и стекла нескольких корпусов. «В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет», — написал Голубев.

Ранее стало известно об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Это привело к пожару, который работники предприятия потушили своими силами.

Кроме того, утром 29 января Минобороны России сообщило об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника самолетного типа над Брянской областью. По информации ведомства, с помощью дрона Украина собиралась атаковать объекты на российской территории.

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      Константин Лысяков
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