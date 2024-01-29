В деле кота Твикса появился новый фигурант

Полиция ищет пассажира, помогавшего проводнице высадить кота Твикса из поезда

Полиция ищет пассажира, который помогал проводнице высадить кота Твикса из поезда. О появлении в деле нового фигуранта сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у следствия есть все его данные.

В ходе внутреннего расследования было установлено, что кот выбрался из переноски в 12:23 мск 11 января. В это время поезд находился на станции Киров. Пассажиры сообщили проводнице о коте, который ходил без хозяина по вагону. После того как женщина предприняла попытку найти владельца животного, она попросила одного из мужчин выставить кота на улицу. Это произошло за две минуты до отправления состава.

Замерзшего Твикса нашли 20 января. Следствие квалифицировало инцидент как жестокое обращение с животным. Проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.