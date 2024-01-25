Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 25 января 2024Силовые структуры

Следствие квалифицировало инцидент с Твиксом как жестокое обращение с животным

Возбуждено дело о жестоком обращении с животным после инцидента с котом Твиксом

Кадр: страница «ЗК - злой кировчанин | Киров» во «Вконтакте»

Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что по соответствующей статье возбуждено дело. Однако фигурантов пока нет.

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

Ранее стало известно, что проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский потребовал международного расследования крушения Ил-76. Кремль согласился, но при одном условии

      Еще одна крупная компания перенаправит поставки из-за атак хуситов

      ФСБ предостерегла россиянина от госизмены

      Российский спецназ усилят высокоточными ракетами и мобильными ЗРК

      В СПЧ усомнились в необходимости ареста начальника котельной в Подольске

      Гиена покалечила пятерых человек из двух деревень

      Пользователь за год отправил 5 миллионов подарков в «Одноклассниках»

      В Раде объяснили закон о двойном гражданстве борьбой с «советщиной»

      Глава МИД Швеции напомнил Венгрии о данном обещании по НАТО

      Дело возбудили по факту взрыва на фекальной станции в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше