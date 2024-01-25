Следствие квалифицировало инцидент с Твиксом как жестокое обращение с животным

Возбуждено дело о жестоком обращении с животным после инцидента с котом Твиксом

Следствие квалифицировало инцидент с котом Твиксом как жестокое обращение с животным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что по соответствующей статье возбуждено дело. Однако фигурантов пока нет.

Инцидент произошел 11 января. Проводница выкинула из вагона кота, выбравшегося из переноски, решив, что он беспризорный. Замерзшее домашнее животное нашли 20 января. Предположительно, Твикс неделю выживал на морозе.

Ранее стало известно, что проводницу отстранили от работы с пассажирскими составами до окончания расследования.