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03:10, 29 января 2024Наука и техника

Названы признаки прослушки на смартфоне

Аналитик Шутов назвал перегрев смартфона и разрядку батареи признаками прослушки

Фото: Unsplash

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов рассказал, как проверить, подвергается ли смартфон прослушиванию. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Аналитик назвал признаки прослушки на смартфоне и отнес к ним перегрев устройства, а также разрядку батареи. После оценки физического состояния гаджета он призвал проверить его с помощью антивирусных программ либо специальных USSD-команд.

«Для разных типов устройств действуют разные команды — их легко найти в Интернете», — добавил эксперт.

Если в результате проверки обнаружились подозрительные приложения, то их следует удалить. Более эффективной мерой является сброс настроек гаджета до заводских, а также установка новых программ. Эти методы помогут выявить непрофессиональный шпионаж, однако оперативно-розыскную работу гражданин вряд ли заметит.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов рассказал об уловках банковских мошенников. По его словам, они способны определить баланс карты через СМС или звонок.

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      Марина Совина
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