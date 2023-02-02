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06:27, 2 февраля 2023Интернет и СМИ

Киберэксперт рассказал об уловках банковских мошенников

Киберэксперт Степанов: мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

Фото: Онур Озовали / РИА Новости

Злоумышленники могут определить баланс карты через СМС или звонок. Об уловках банковских мошенников рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Степанова, часто мошенники звонят от имени сотрудника банка. Злоумышленники заранее отправляют СМС о списании, звонят и заявляют, что для отмены необходимо подтвердить свою личность, ответив на базовые вопросы.

Голосовые ответы мошенники записывают, после чего звонят оператору финансовой организации и совершают противоправный перевод от лица потерпевшего, рассказал киберэксперт.

Второй вариант схемы злоумышленников — это звонок «голосовому помощнику» банка, отмечает Степанов. Узнать баланс карты человека, по его словам, можно с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Третий способ — фишинг, подчеркнул специалист.

Ранее Валерий Степанов раскрыл очередную схему мошенников по перехвату звонков и СМС. По словам Степанова, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. В частности, прослушка телефона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов.

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Юлия Мискевич
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