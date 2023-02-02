Киберэксперт рассказал об уловках банковских мошенников

Киберэксперт Степанов: мошенники могут определить баланс карты через СМС или звонок

Злоумышленники могут определить баланс карты через СМС или звонок. Об уловках банковских мошенников рассказал руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Степанова, часто мошенники звонят от имени сотрудника банка. Злоумышленники заранее отправляют СМС о списании, звонят и заявляют, что для отмены необходимо подтвердить свою личность, ответив на базовые вопросы.

Голосовые ответы мошенники записывают, после чего звонят оператору финансовой организации и совершают противоправный перевод от лица потерпевшего, рассказал киберэксперт.

Второй вариант схемы злоумышленников — это звонок «голосовому помощнику» банка, отмечает Степанов. Узнать баланс карты человека, по его словам, можно с помощью отправки текстового сообщения на номер банка или звонок голосовому помощнику. Третий способ — фишинг, подчеркнул специалист.

Ранее Валерий Степанов раскрыл очередную схему мошенников по перехвату звонков и СМС. По словам Степанова, есть несколько способов получить доступ к телефонным звонкам и СМС-сообщениям. В частности, прослушка телефона с помощью перехвата и декодирования GSM-трафика, для сканирования и расшифровки которого требуется несколько инструментов.